NBA liga se oglasila zbog Jokića: Čestitala mu na partiji kojom je ušao u istoriju

Sa tripl-dablom koji je ostvario protiv Klivlenda, srpski košarkaš Nikola Jokić pretekao je Irvinga Medžika Džonsona i osamio se na trećem mestu večne liste!

Jokić i Medžik su do prethodne večeri bili poravnati sa 138 tripl-dablova, da bi Srbin u porazu Denvera ponovo bio najbolji i posle 27 poena, 20 skokova i 11 asistencija stigao do 139. i ušao u istoriju.

Upravo zbog tiga se i NBA liga oglasila na zvaničnim kanalima i čestitali su Jokiću na ovom neverovatnom dostignuću.

Nikola Jokić's 139th career triple-double:



🃏 27 PTS | 20 REB | 11 AST 🃏



He's now THIRD on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! 💫 pic.twitter.com/9kQsP8vnhK