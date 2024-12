SPREMA SE SPEKTAKL U MELBURNU! Objavljena lista učesnika Australijan opena: Tu je Novak Đoković, ali i ime koje garantuje dobar ŠOU!

Australijski teniser Nik Kirjos učestvovaće na prvom grend slem turniru u 2025. godini - Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu.

Organizatori Australijan opena objavili su danas listu učesnika, među kojima je i domaći igrač Kirjos, koji će ući u žreb kroz zaštićeni renking, pošto je u poslednje dve godine uglavnom bio odsustan zbog povreda kolena i ručnog zgloba. Nema dileme da će Nik Kirjos biti teniser kog će se svi rivali plašiti i koji garantuje zabavu.

On je jedan od šest tenisera i teniserki koji će kroz zaštićeni reking učestvovati na turniru.

Kirjos će se na teren vratiti na turniru u Brizbejnu 29. decembra, nakon što je odigrao samo jedan meč na ATP turnirima posle više od dve godine. Pre toga igraće na egzibiciji u Abu Dabiju.

