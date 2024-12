Milojević pohvalio protivnika Zvezde: Tekstilac od dolaska Matića kompaktna, borbena i snažna ekipa

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je Tekstilac od dolaska Slavka Matića na mesto trenera kompaktna, borbena i snažna ekipa i najavio da će biti promena u ekipi.

U utakmici 18. kola Superlige Srbije, sutra od 17 časova, Zvezda dočekuje Tekstilac.

Najavio je Milojević da će ekipa biti značajno drugačija u odnosu na meč u kom je Zvezda u sredu pobedila TSC.

- Moramo prvo da vidimo sa kojim igračima raspolažemo, njihovu minutažu, da vidimo koji će nam se igrači vratiti. Neophodno je da podelimo opterećenje, igramo na svaka tri dana i ne bismo voleli da neki igrač ima veće opterećenje, zbog eventualnih povreda. Moramo da probamo da ih sačuvamo. Sa druge strane imali smo priliku da vidimo da čim odmorimo neke igrače na jednoj ili dve utakmice odmah je nivo njihove igre poboljšan. Danas imamo trening, pa ćemo i na osnovu njega odlučiti kako ćemo se organizovati za sutrašnju utakmicu - rekao je Milojević za klupski sajt.

Govorio je zatim šef stručnog štaba Zvezde i o ekipi iz Odžaka.

- Tekstilac je od dolaska Slavka Matića, bez obzira na to što su igrali dobro i dok je trener bio Branko Mirjačić, jedna ekipa koja je kompaktna, borbena, snažna, daje sve od sebe. Igrali smo sa njima u kupu, ali to nije nikakvo merilo, nikakav reper. U poslednjoj utakmici, kad su pobedili OFK Beograd, pokazali su kapacitet, očekujemo "tvrdu" utakmicu sutra na "Marakani". Protivnik će sigurno doći da se nadigrava i da igra. Moramo da budemo veoma obazrivi - dodao je Milojević.

Pohvalno je zatim Milojević govorio o strategu Tekstilca Slavku Matiću.

- Matić je trener sa internacionalnim iskustvom, pametan, inteligentan, zna da postavi ekipu i da izvuče u datom trenutku iz tima maksimum, što je veoma bitno. On je to pokazao u prethodnoj utakmici, odigrao je nerešeno protiv Vojvodine u Novom Sadu. To su rezultati za respekt - naveo je Milojević.

Otkrio je Milojević i da će ceo stručni štab gledati prenos večerašnje utakmice Atalante i Milana. Zvezda u sredu igra utakmicu šestog kola Lige šampiona protiv Milana.

Milojević je govorio i o utiscima posle predavanja na Nacionalnom seminaru "Put uspeha".

- Veoma sam ponosan što sam imao priliku da pričam o Crvenoj zvezdi na jednom ovakvom skupu. Govorio sam o dosadašnjim iskustvima i prenosio ih na slušaoce i buduće trenere. Izuzetno je lepo iskustvo, veoma lepo organizovano, a reč je o Nacionalnom seminaru na vrhunskom nivou. Zadovoljan sam i ponosan - zaključio je Milojević.

Autor: Jovana Nerić