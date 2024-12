SFEROPULOS POBESNEO NA NOVINARA: Posle ovakve pobede mi postavljaš to pitanje?

Košarkaši Crvene zvezde upisali su sedmu pobedu u Evroligi.

Posle neviđene drame i velikog preokreta crveno-beli su u 14. kolu kao gostu savladali poslednjeplasirani Virtus sa 94:87 (18:19, 26:19, 13:25, 37:24).

Trener crveno-belih Janis Sferopulos rekao je na konferenciji za medije da je velika želja njegovog tima presudila.

- Hoću da čestitam igračima na ovoj pobedi. Imali smo timsku pobedu. Pobeda pripada timu. Mislim da je početak utakmice bio takav da smo bili fokusirani. Polako smo došli do vođstva koje smo kontrolisali. Mislim da smo kontrolisali bolje od Virtusa. Na početku drugog dela Virtus je bio bolji. Dozvolili smo lake poene, ali najvažnije je da nismo odustali. Nastavili smo da se borimo. Želja da pobedimo uticala je da pogodimo teške šuteve. Verujem da smo zaslužili da pobedimo. Čestitam Virtusu i treneru Ivanoviću - rekao je Sferopulos.

Poludeo je Grk posle pitanja jednog novinara o periodima loše igre Zvezde.

- Posle ovakve pobede mi postavljaš ovo pitanje? - kratko je reagovao Sferopulos , a onda je nastavio:

- Imali smo loš period u trećoj četvrtini. U Milanu nismo bili u meču, uopšte nismo pratili plan. Ali, imali smo reakciju u ovoj utakmici. To je bitno za igrače da shvate. To je ono što se desilo danas i to je razlog da budem zadovoljan svojim igračima - zaključio je Sferopulos.

