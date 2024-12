Ušao među legende NBA lige: Bogdan Bogdanović postao 'besmrtan'

Prethodne noći u NBA ligi prisustvovali smo istinskoj istoriji u režiji kapitena Srbije i predvodnika generacije Orlova Bogdana Bogdanovića. Atlanta Hoks je kod kuće porazila Los Anđeles Lejkerse 134:132 nakon produžetka, a Bogi je došao do fenomenalne brojke.

Fenomenalni šuter je vezao novi meč sa makar jednom ubačeno trojkom, čime je došao do brojke od ukupno 100 utakmica u nizu u kojima je pogodio van linije 7.24 metara u NBA ligi!

Sada su samo Stef Kari u dva navrata, Demijan Lilard i još jedna legenda Hoksa Kajl Korver iznad, a Bogdan bi makar poslednjeg mogao da pretekne u ovoj sezoni.

Bogdan Bogdanovic knocks down the CLUTCH three! The Hawks take the lead over the Lakers in the 4th quarter 🔥 pic.twitter.com/jzkWaH5dEr

Bogdanović je meč završio sa 20 poena (4/9 za tri) i šest skokova i bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu ekipe...

Meč je imao takav tok da nijedan tim nije mogao prelomnih momenata da dođe, iako su Lejkersi u trećoj deonici imali i dvocifreni razliku. Meč je otišao u produžetke, a tamo...

Bogdan Bogdanovic has knocked down at least one triple in 100 consecutive games (since 3/17/23). Bogdanovic is just the fourth player in NBA history to bury at least on three-pointer in 100 straight games.



Stephen Curry (2x)

Damian Lillard

Kyle Korver

Bogdan Bogdanovic