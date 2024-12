JOKIĆU PONIŠTEN JEDAN OD NAJLUĐIH KOŠEVA U KARIJERI! Publika pala u trans nakon 'nemogućeg' pogotka , ali je odluka arbitra sve RAZBESNELA!

Mogao je neverovatan učinak Nikole Jokića na utakmici protiv Vašingtona da bude još bolji, ali sudije su poništile njegov najluđi koš.

Srbin je ostvario rekord karijere kada je u pitanju broj poena na jednoj utakmici i tek drugi put postigao 50 ili više poena na meču. Imao je odlične brojke i u ostalim statističkim kolonama, ali mu je falila podrška saigrača.

Nestvarnih 56 poena su mogli da budu i 58, ali su sudije poništile magičan koš u prvoj četvrtini.

Nakon jednog duela sa Jonasom Valenčijunasom Jokić se našao u teškoj poziciji iza koša, ali to nije predstavljalo problem ovog puta. Iz okreta je šutirao i poslao loptu preko table pravo u koš.

"Da li se šalite? Da li ste videli ovaj šut? Možemo li da vidimo ovo ponovo?", bila je reakcija oduševljenog komentatora.

Nikola Jokic just made a shot over the backboard. In a game. It didn't count. pic.twitter.com/LmbJ9gWhxA