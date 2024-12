MOĆNA PORUKA PRED START NOVE SEZONE: Zbog ovih reči Novaka Đokovića, svi njegovi rivali DRHTE! (VIDEO)

Novak Đoković već je zagazio u pozne godine, ali nema nameru da završi karijeru, već je pred start nove sezone poslao jaku poruku zbog koje bi Janik Siner, Karlos Alkaraz i ostali trebalo da drhte.

Prvo se Novak dotakao sezone za nama.

- Ova godina, ako gledamo uspehe, sve je bilo fokusirano na Olimpijske igre i zlato u Parizu. Nisam imao tako sjajnu sezonu, ako poredimo sa nekim prethodnim sezonama, posebno na grend slemovima. Mučio sam se sa povredama, imao sam operaciju kolena na Rolan Garosu. Uspeo sam da se oporavim, igrao sam finale Vimbldona, osvojio zlatnu medalju u Parizu i to je verovatno bio najbolji deo godine - rekao je Đoković, pa poslao brutalnu poruku pred narednu sezonu:

