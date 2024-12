'HAJDE BAŠ DA VIDIMO' Evroliga se oglasila zbog Željka Obradovića - Čelnici elitnog takmičenja podsetili na žestoke REČI trenera Partizana

Košarkaši Partizana u odličnoj su seriji, te su brzo od otpisanog tima u Evroligi došli u priliku da se bore za plej-of ili plej-in. Crno-beli su vezali četiri pobede, pa je Evroliga rešila da posveti objavu treneru ovog tima Željku Obradoviću.

Čelnici Evrolige oglasili su se i na društvenim mrežama podelili su snimak sa konferencije za medije Partizana posle poraza od Olimpije iz Milana kada je Željko Obradović imao žestok odgovor na jedno pitanje.

Oni su ostavili komentar: "Nikada ne sumnjajte u Obradovića." Potom su u videu sve objasnili.

Never doubt coach Obradović and his system 👏💯@PartizanBC pic.twitter.com/lh0u4Y6kB8