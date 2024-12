HOROR! POZNATI BOKSER IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Zbog oštećenja mozga imao mentalne probleme, a borio se pre samo nekoliko meseci

Litvanski bokser Genadi Krajevski koji je živeo u Engleskoj izvršio je samoubistvo u trenutku kada je imao 37 godina.

Krajevski je bio poznat po nadimku "Baltički bombarder", a najviše se borio u Liverpulu, gde je i živeo.

Najpoznatiju borbu je imao 2020. godine protiv Tajsona Fjurija, brata Tomija Fjurija.

"Želimo da uputi saučešće i misli porodici i prijateljima Genadija Krajevskog u ovom trenutku. Baltički Bombarder je više puta boravio u gostujućem uglu u Midlandsu (centralni deo Engleske). Uvek je bio pravo uživanje, kako u ringu, tako i van njega", navedeno je saopštenju saučešća Britanske bokserske organizacije Midlandsa.

RIP Genadij Krajevskij 🙏😔

Another life lost because there is no support out there for boxers forced to retire who have sustained brain injurys in the ring. So Physically and Mentally hard.

MORE NEEDS TO BE DONE TO SUPPORT BOXERS ‼️ Mental Health Matters 🙏 He must have felt so… pic.twitter.com/BlF2Ojsusm