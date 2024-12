MILOŠEVIĆ PRIZNAO SVE O ODLASKU IZ PARTIZANA! Savo se prvi put oglasio i otkrio zbog koje odluke kluba je otišao

Doskorašnji trener Partizana Savo Milošević je otkrio zbog čega je odlučio da napusti klub.

Govorilo se o nedostatku dogovora sa radnom grupom koju predvode Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović, oko smanjenja plate, međutim, Milošević je potvrtio ono što je navedeno u saopštenju Partizana, a to je da je do razlaza došlo zbog fudbalera Marka Kerkeza.

Kerkez je debitovao na utakmici protiv Jedinstva, iako su u klubu smatrali da on ne bi trebalo da igra zbog načina na koji je doveden u Humsku.

"Problem je bio Marko Kerkez, koji je sticajem okolnosti ušao u igru u poslednjih pola sata usled povrede Marija Jurčevića. Ono što je bila odluka kluba posle te utakmice je da ne mogu da računam na Kerkeza na sledećim mečevima zbog načina na koji je on doveden. U pitanju je i prethodna uprava i neka navijačka grupa, koja je, navodno, radila na tome. Nisam učestvovao u tome, niti ova nova uprava, ne znam detalje. Ono što znam jeste da sam jasno pitao pre dva meseca na koje igrače mogu da računam i tada nisam dobio nikakav negativan odgovor za bilo kojeg igrača. Ono što je bio generalni plan jeste da probamo nekako da rešimo najveće plate pet-šest igrača u skladu sa štednjom koja je započeta u Partizanu i da istovremeno polako počnemo sa uvođenjem mladih igrača", rekao je Milošević na gostovanju na TV "Una" i dodao:

"Ovo je bilo nešto što se desilo instant posle utakmice. Potpuno razumem strategiju kluba u kojoj se mnoge stvari menjaju. Mnogo ljudi je već dobilo otkaz, mnogo ljudi promenjeno, mnogo ljudi se menja. I razumem i ideju kluba da želi da raskrsti sa nekim stvarima iz prošlosti. Ono u čemu se nisam složio je tajming i način na koji se to radi. Jer, ja bih trebalo sutra da uđem u svlačionicu i da saopštim to i ekipi i Kerkezu, što onda direktno ruši moj autoritet i integritet i način na koji ja radim sa ekipom".

Milošević je poručio da je fudbaler radom zaslužio svoju šansu.

"Ja bih hteo da razjasnim, ne poznajem malog Marka. On se izborio da bude na klupi. Svojim radom i kvalitetom zaslužio je da uđe. Moje odluke se odnose na kvalitet i rad igrača, ne zalazim u to ko je i kako dovođen. Moj posao je da obezbedim što bolju ekipu. To što je se Kerkez izborio jeste njegovim zalaganjem. Ja nisam imao srca da kažem tom momku da više nije u konkurenciji i to preko noći. Mislim da je to elementarna stvar, tako se štiti integritet trenerskog posla i zanata. Imamo neke crvene linije, preko kojih ne može da se ide. Ako ne želiš sebe da zaštitiš bićeš potrošna roba".

Autor: Dalibor Stankov