Dončić pobedio Jokića u trci za MVP-a nedelje, iako je Nikola ubacio 104 poena u dva meča

Košarkaš Dalasa Luka Dončić proglašen je za igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji NBA lige, dok je bek Majamija Tajler Hiro nio najbolji na Istoku.

Dončić je prošle nedelje u NBA ligi imao prosek od 29,3 poena, 11,7 skokova i 8,3 asistencije po meču.

Osim slovenačkog košarkaša u konkurenciji za najboljeg u Zapadnoj konferenciji bili su Entoni Edvards (Minesota), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Džejlen Vilijams (Oklahoma), Nikola Jokić (Denver) i Domantas Sabonis (Sakramento).

Zanimljivo je to što je srpski centar u poslednja dva meča ubacio 104 poena i na nedeljnom nivou bio na proseku od 42.2 poena, 15 skokova i 8.2 asistencije. Luika ja Mavsim ipak imao 3-0 skor, dok su Nagetsi bili na 2-2.

