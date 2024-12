Pešić: 'Ako pomisliš da si genije, onda si budala'

Selektor Srbije Svetislav Pešić obratio se mladim studentima koji se uče trenerskom poslu.

Pešić je pred mladim naraštajem trenerske struke održao predavanje na Visokoj sportske i zdravstvene škole u Beogradu.

"Znanje i radna etika su najvažniji. Ali ni to ne garantuje da ćeš postati vrhunski trener, ali bez toga ništa. Ako to nemaš, nemoj da se zanosiš da ćeš ići napred. Znanje nije da igračima samo daš informaciju, znanje je pre svega da imaš dubinu, poznaješ materiju. Bez znanja ni talenat neće puno pomoći", rekao je Pešić.

Iskusni stručnjak objasnio je i koje osobine mora da poseduje košarkaški trener.

"Trener pre svega mora da bude skroman. Čitavog života uvek sam tražio… Smatram da trener treba da bude umeren, da nije arogantan, to je prosto rečeno, ali nije lako uraditi. Cilj je pronaći balans. Ja ne mislim da su titule pokazatelj da si uspešan, da važno je, ali nije uspeh samo pobediti. Uspeh je da osetiš da svi napreduju. Svi volimo da stalni pobeđujemo, ali to nije moguće. To je posao koji nas kao trenere tera napred", ističe Pešić i dodaje:

"Važno je pronaći balans između skromnosti i samopouzdanja. Da se ne puvaš previše. To je nešto što bi trener morao da ima i da bude cilj trenera. Ubeđen sam da trener ne sme da bude iznad ekipe. To je važno da se zna, niti iznad kluba, ne sme da bude prva ličnost tog procesa. To treneri uglavnom ne žele, ali često te mediji naprave genijem posle pobeda, a ako pomisliš da si genije, onda si budala. Trener treba da zna da ne sme da bude iznad ekipe. Novinari od nas ponekad naprave genijem, ali ni u čemu ne postoji genije".

Mlade studente je zanimalo i kako trener povećava poverenje kod igrača.

"Osnovno je da imaš znanja. Trener uočava stvari koje ugrač ne vidi i pronađe rešenje, ako trener to uspe, onda je uspeo. Ne postoji nijedan igrač kojem ne treba pomoć. Trenirao sam i bila mi je čast da treniram tri generacije.Prva generacija je bila u Bormiju, sa Divcem i mnogim drugim. Posle toga je došla druga generacija sa Bodirogom, Stojakovićem… I treća je ova sa kojom danas radim. Ono što se ne menja, to je da svi igrači traže na koga mogu da se naslone. Prvi i osnovni posao trenera je da je on tu zbog igrača, a ne obrnuto. Trener je vođa", objasnio je Pešić.

Autor: Dalibor Stankov