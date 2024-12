Sve bolji plasmani rukometnog kluba Partizan, ponovo su ovaj sport počeli da izbijaju na površinu, a samim tim i interesovanje za sadašnjim i bivšim rukometašima je sve veće. Jedan od nekadašnjih proslavljenih igrača, Slovenac Renato Vugrinec, koji je sada direktor rukometnog kluba Partizan, ovih dana je u epicentru zbivanja, jer se u prisustvu predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića učlanio u istu! Šta za njega znači članstvo u SNS, Renato nam je prokomentarisao na početku intervjua.

Za mene to učlanjenje predstavlja jedan veliki iskorak. Tu je bio prisutan i premijer koji je pričao odabranim rečima vezano za mene, tako da je meni to velika čast. Bitno je i to što prepoznaju vrhunske sportiste, pošto smatram da svaka država treba da ulaže i u sport. To SNS i radi i to je za mene kao za sportistu najbitnija stavka. Meni kao strancu je to izuzetna častda premijer države ili predsednik tako u superlativu priča. To mi puno znači. I naravno na meni je da probam da opravdam što sam tu, moju funkciju sportskog direktora rukometnog kluba Partizan - rekao nam je Ugrinec, nakon čega je objasnio koliko je Slovenaca oduševljeno Beogradom koji se za deset godina mnogo izgradio i promenio nabolje.

Beograd je poslednjih godina postao još veći. Puno stranih kompanija je došlo i život u Beogradu je veoma kvalitetan - tvrdi Renato koji namje priznao i koja je njegova druga ljubav pored rukometa.

To je tenis. U Beogradu živim već neko vreme i najviše posećujem teniske terene i to mi je pozitivna stvar. Izbacivanje negativne energije. To je obavezno, pogotovu posle profesionalno bavljenja sportom. Nisam još uvek imao priliku da lično upoznam Novaka Ðokovića, a moj idol je uvek bio Majkl Džordan. Novaka svrstavam u tu kategoriju. Ne postoji mnogo ljudi sa kojima bih otiša da se rukujem, da se slikam, a Nole je upravo od tih sa kojima bih to uradio. Nadam se da će biti prilike da upoznam legendu, najjačeg tenisera Noleta - rekao nam je iskreno sportski direktor RK Partizan i istakao šta najviše voli da jede kada je srpska kuhinja u pitanju:

Klasične stvari-ćevape, pljeskavice, vešalice i prebranac.

Ugrinec je priznao i koja srpska pevačica mu se najviše dopada, a po prvi put za medije pričao je i o razvodu od prve žene sa kojom ima troje dece, kao i o sadašnjem braku sa Srpkinjom koja takodje ima troje dece iz prvog braka.

Aleksandra Radović mi je najdopadljivija. Kada je o porodici reč, ima tu puno animacije, puno stvari koje moramo da rešavamo. Mislim da je najteži posao biti roditelj. Najstarije dete mi ima 24 godine, drugi sin 22 godine. Treći sin 14 godina i još tri devojčice od 20, 19 i 13 godina. Ne žive svi sa nama, neki kod majke, neki kod oca, ali je sve to logistika, putovanja…-kaze otvoreno Renato koliko je sve teško uskladiti. U nastavku intervjua poslušajte u kakvim je odnosima sa prvom ženom, zašto ne ide na crnogorsko primorje, iako mu je prva žena rodjena u Podgorici, kao i još mnoge druge zanimljivosti u vezi ovog sportskog direktora.

