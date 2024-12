DA VAM SE ZAVRTI U GLAVI! Evo koliko novca je Crvena zvezda dosad zaradila od Lige šampiona

Otkriveno je koliko je FK Crvena zvezda zaradila od Lige šampiona.

Crveno-beli samim ulaskom u Ligu šampiona zaradila 18,62 miliona evra, koliko je pripalo i ostalim klubovima koji su obezbedili mesto u eliti.

Liverpul je ubedljivo najviše zaradio do sada.

Evo i kompletne tabele:

Klub sa Enfilda je bogatiji za skoro 83 miliona evra.

Nakon šestog kola, Crvena zvezda u kasi ima 27,84 miliona evra i nalazi se na 33. poziciji po zarađenom novcu u Ligi šampiona, a iza nje su samo Sparta, Šturm i Slovan.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings after MD6



🔹 Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 the first one over €80m❗️

🔹 Bayern 🇩🇪 climbed over €70m

🔹 Juventus 🇮🇹, Atletico 🇪🇸 climbed over €60m

🔹 Benfica 🇵🇹, Milan 🇮🇹, A. Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 climbed over €50m



Performance points getting… pic.twitter.com/hkdQOeqo9z