HOROR VESTI: Mladi fudbaler se srušio i umro na terenu

Iz Engleske ovog četvrtka stižu tužne vesti, pošto je tokom utakmice preminuo mladi fudbaler Kejlen Denis (17) koji je igrao za Voltamstrou.

Nesrećni mladić se srušio na terenu, doktori i hitna pomoć su brzo odreagovali, ali na veliku žalost, Kejlen nije mogao da preživi.

- Razočarani smo kada smo saznali da je Denis preminuo tokom utakmice. Šaljemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, saigračima i svima koji su ga poznavali - saopštili su iz njegovog kluba.

Inače, za Denisa su treneri pričali da je veliki talenat i da mu se predviđala sjajna karijera, čak se u poslednje vreme dovodio u vezu sa transferom u Premijer ligu.

We are deeply saddened to hear of the tragic passing of Walthamstow u23 player Kaylen Dennis. Our heartfelt condolences go out to @walthamstowfc, his family, friends, and teammates during this incredibly difficult time. You are all in our thoughts. RIP Kaylen 🕊 pic.twitter.com/xxpWK6CfSY