RODIK NAPAO ALKARAZA: Neću to da čujem!

Alkaras za sobom ima sezonu sa dve Grend slem titule, ali je godinu završio tek na trećoj poziciji.

Razloga za to ima mnogo, a pored ostalih tu je i onaj vezan za gust i dugačak raspored, o čemu je Španac i sam govorio.

Međutim, Alkarsa je sam birao da igra razne egzibicije, što je bila teza Rodika u poruci momku iz Mursije.

"Karlose, budimo realni. Završio je sezonu 6. decembra, nedelju dana je proveo na odmoru na Karibima sa prijateljima pre nego što je zaigrao ove egzibicije. Već se odmorio, izigrao i zaradio dosta novca. U kom trenutku možemo nekome da kažemo da ne radi svoj posao za ogromnu platu?", rekao je Rodik i nastavio:

"Svi smo odrasli, ovo je biznis. Ono što ne prihvatam je to kad kažu: 'E, nisam imao dovoljno dugu pauzu između sezona'. Neću to da čujem u Australiji, ako mu nešto ne bude valjalo. To je sve. Neću to da čujem".

Australijan open počinje 12. januara, a titulu brani Janik Siner. Alkaras je 2024. izgubio od Saše Zvereva u četiri seta u četvrtfinalu.

Autor: Dubravka Bošković