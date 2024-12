'PITANJE JE KOGA UOPŠTE NOVAK SLUŠA' Teniski svet i dalje bruji o potezu Srbina: Ne sme to više da radi!

Teniski svet ne prestaje da priča o potezu najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića koji je angažovao nekadašnjeg velikog rivala Endija Mareja za trenera!

Potpuno neočekivanu odluku srpskog asa prokomentarisao je čuveni austrijski teniser Jirgen Melcer.

"Novak će se boriti za sve grend slem titule u 2025. On sada mora drugačije i inteligentnije da trenira nego kada je imao 30 godina. Mora dobro da izabere u kojim segmentima da napreduje. Ne sme više da preteruje sa treninzima. To i jeste razlog zašto je doveo Endija Marija za trenera. Zato što je ovaj baš kroz takvu situaciju prolazio poslednjih godina. Osim toga, Endi može da mu donese novi motiv. Biće to novo zadovoljstvo za njega na treninzima. Za Đokovića su sada najvažniji grend slemovi, zato za njega neće biti strašno ako na mastersima bude ranije gubio", istakao je Austrijanac.

Smatra da je dovođenjem Mareja napravio sjajan potez.

"Biće to ekstremno dobro za tenis. Doneće ogromno interesovanje ali i može da pomogne Đokoviću. Čak i on može nešto novo da nauči. Malo je tenisera koji imaju tako visok nivo inteligencije kao Mari. Pitanje je koga Novak uopšte sluša. Endi je neko sa kime bi mogao da razgovara na ravnoj nozi. A to može učiniti ovo partnerstvo veoma uspešnim", zaključio je Melcer.

Autor: Iva Besarabić