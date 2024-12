'KONJ JEDAN OVAKO ZAVRŠI MEČ' Veljko Ražnativić pobedio rivala, pa zapenio kao nikad: Neuki ljudi imaju svoje teorije zavere!

Iako je zabeležio pobedu na "Kupu nacija", srpski bokser Veljko Ražnatović nije bio preterano raspoložen nakon borbe.

Bokser iz Kolumbije Edvin Andres Riaskos Moskera odustao je od borbe u četvrtoj rundi, što je razbesnelo Ražnatovića.

"Dobar meč, malo mi je žao što se protivnik u četvrtoj rundi predao, to mi se nikada nije desilo, za to nemam nikakav rispekt, mi bokseri ne treba to da radimo. Jeste da je bio težak meč, ali to za mene nije opcija, naročito ne pred punom halom. Iznervirao sam se, to je neki neprofesionalizam sa moje strane, a i zbog moje specifične situacije, gde ionako svi jedu go**a nešto i se** i ovako konj jedan da završi meč, to samo tim neukim ljudima daje još više šanse za neke svoje teorije zavere... To mi je bilo na pameti, a ne to što se on predao, šta ja da radim tu. Krivo mi je, dosta sam se spremao i dosta sam kila skinuo", rekao je za "MMA Respect" Ražnatović.

Veljko je pobedu posvetio supruzi Bogdani i sinovima.

"Spreman sam za veće izazove i da pravim ozbiljnije pare od ovog sporta imam dobar tim, voleo bih da se prebacimo sa mečevima u inostarnstvo. Ovu pobedu posvećujem ženi i deci, ali nije mi ovo najdraža pobeda, krivo mi je što publici nije do kraja pružen užitak", poručio je srpski bokser.

Autor: Aleksandra Aras