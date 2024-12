UŽAS! Slavni košarkaš pronađen mrtav, oduzeo sebi život, pored tela pronađena oproštajna poruka!

Janis Tima, nekadašnji košarkaš brojnih evroligaških ekipa, pronađen je mrtav u jednom hostelu u Moskvi, pišu tamošnji mediji. Kraj njegovog tela je pronađena i oproštajna poruka na kojoj je pisalo "pozovite Anu". Policija javlja da je izvršio samoubistvo i da nema elemenata krivičnog dela.

Košarkaš navodno nije mogao da preboli razvod od svoje supruge i navodno je to bio razlog za suicid.

Janis Timma’s body was found in the entrance of one of the high-rise buildings in the center of the Russian capital. The police assume that the death is not criminal, the basketball player committed suicide. pic.twitter.com/Ir0MeyJKOl