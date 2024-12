'NOVAK JE LJUDINA' Endi Rodik oduševljen ovim potezom Đokovića

Novak Đoković zadivio je svet svojim potezom, kada je dolaskom upriličio oproštajni meč Huana Manuela Del Potra u Buenos Ajresu.

Ono što je u Srbiji normalno, da odeš kod prijatelja kada mu je teško, da ga učiniš srećnim, izgleda je na Zapadu nešto neverovatno. Posebno ako za tako nešto ne dobiješ pozamašni honorar, ili veliki novac. A, Novak je to uradio za džabe, iz poštovanja i ljubavi prema svom prijatelju.

Jer, kako drugačije protumačiti izjave Amerikanca Endija Rodika, koji se oduševio potezom Novaka Đokovića da ode u Argentinu. Svedoci smo proteklih nedelja, da brojni teniseri i analitičari impresionirani ljudskim potezom srpskog tenisera, da prekine odmor sa porodicom i ode u Buenos Ajres, kako bi svog prijatelja Huana Manulea Del Potra učinio srećnim.

Argentinac je nekoliko puta istakao da je Novak sam snosio troškove dolaska, te da je i novčano učestvovao u organizaciji egzibicionog meča. Ovako nešto nije svojstveno ljudima sa Zapada, a ništa slično nije moglo da se pročita za Rodžera Federera i Rafaela Nadala, kada su išli da igraju pojedine egzibicije proteklih godina.

U najnovijoj epizodi svog podkasta „Served vith Andi Roddick”, bivši "svetski broj 1" istakao je Noletovu klasu i ljudskost.

- Ali kakav gest! Jednostavno je rekao: "Uradiću ovo za tebe jer te poštujem." Svi imamo empatiju prema Huanu Martinu i onome što je izdržao sa svojim povredama. Ali, to što je Novak odleteo u Argentinu i priredio oproštajnu zabavu pred 15.000 ljudi za jednog od najomiljenijih igrača ovog sporta... Novak lično nije dobio ništa od toga! To je bio samo čin ljubaznosti i za to ga treba pohvaliti, iako to nije iznenađujuće s njegove strane - objasnio je Endi Rodik.

Novak Đoković i Huan Martin Del Potro odigrali su egzibicioni meč u Buenis Ajresu 1. decembra, pred 15.000 ljudi. Srbin je nekoliko dana boravio u Argentini, gde je bio gost na finalu Kopa Libertadores, a onda je dao i na desetine intervjua najboljim tamošnjim TV stanicama. Njegov boravak u Buenos Ajresu bio je medijski događaj broj jedan u svetu, što se sporta tiče.

Autor: Marija Radić