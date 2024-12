Poznat uzrok smrti Janisa Time: Evo šta je pronađeno u sobi, novi detalji su potresni

Sportska zajednica i ruski šou-biznis svet su šokirani smrću košarkaša Janisa Time na rođendan njegove bivše supruge. Užasne vesti: u noći između 16. i 17. decembra u Moskvi je pronađen mrtav letonski košarkaš Janis Tima. Telo je pronađeno na stepeništu jedne od zgrada u centru grada.

Prema podacima agencije RIA „Novosti“, najverovatnije se radi o samoubistvu, a zvanično se kao uzrok smrti vodi asfiksija, odnosno gušenje.

"Incident se dogodio na dan 42. rođendana bivše supruge sportiste - pevačice Ane Sedokove, sa kojom se 32-godišnji igrač razveo nešto više od nedelju dana pre toga. Sama žena je snimila video sa komentarom u kojem kaže da je poslednjih godina živela u paklu i apelovala da zaštite njenog malog sina od informacija o tome što se dogodilo", navodi Sport Ekspres iz Rusije. Posebno je potresno što je Tima najavio samoubistvo.

Kako izveštava izdanje „MK“, sportista je stigao u Rusiju početkom decembra radi sređivanja birokratskih pitanja u vezi sa razvodom od pevačice Ane Sedokove. U svojoj turističkoj vizi prvobitno je naveo moskovski hotel „Izmailovo“ i peterburški hotel „Oktjabrska“. Međutim, nakon što se razvod završio 9. decembra, Tima je odlučio da promeni mesto boravka i smestio se u „Apelsin“ na ulici Sergeja Makejeva. Novo mesto je zapravo bilo hostel, smešten u običnoj stambenoj zgradi sa pet spratova. Upravo na stepeništu te zgrade, između prvog i drugog sprata, pronađeno je Timino telo.

Pored su takođe pronašli telefon, na čijem ekranu, prema podacima Baze, je bio upisan broj Sedokove, molba da se pozove i reči zahvalnosti „za sve“. Na taj način, košarkaš koji je bio u depresiji kako se čini, svaljivao je krivicu za ono što se dogodilo na svoju bivšu suprugu. Pored toga, prema izveštajima Telegram-kanala „Mutko protiv“, Tima je, sudeći po svemu, bio pijan - u njegovoj sobi pronađena je flaša votke.

Otac Janisa još uvek ne veruje u ono što se dogodilo.

„Još ništa ne znam. Želim da nađem neke kontakte, ne znam s kim uopšte tamo da stupim u kontakt. Tri godine smo imali konflikte, bio sam blokiran svuda. Ne mogu odmah da shvatim celu ovu priču. Odnosi između nas su bili užasni i strašni. Jedan moj prijatelj je to negde pročitao u sedam ujutro, i to je to, a sada se svuda o tome priča. Trebalo bi tačno znati da li je to on. Možda postoji nada da nije,“ citirali su ruski mediji oca Janisa Time.

Tima je raskidao sa Anom 20 puta, poslednja objava bila je potresna.

Posle tragedije, oglasila se i Evroliga, koja će mu odati počast.

Autor: Aleksandra Aras