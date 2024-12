Da li je ovo razlog zbog kog su Delije otele zastave navijačima Makabija, iza svega se krije zanimljiva priča

Košarkaši Crvene zvezde nisu briljirali, ali su na kraju porazili Makabi 81:73 u okršaju 17. kola Evrolige i sa skorom 9-8 završili su prvi deo ligaškog dela sezone.

Crveno-beli su početkom drugog poluvremena odigrali izuzetno loše i tada ispustili visok plus sa poluvremena, ali su do kraja pokazali karakter, uzdigli se i na kraju naneli trainesti poraz izrealskom timu. Veliku ulogu u tome su imali navijači.

Osim performansa na terenu i navijanja najvatrenijih pristalica, posle meča se govori i o "plenu" koji su Delije pokazale tokom meča. Naime, na početku drugog poluvremena istaknuto je nekoliko glavnih zastava i banera Makabi Fanatiksa.

Na kraju su oni i iscepani i u navijačkoj terminoligiji Delije su tako ugasile navijačku grupaciju rivala. Nije poznato gde je plen uzet pristalicama Makabija, ali je moguće da je to učinjeno u Beogradu, gde njihov klub igra mečeve Evrolige.

Nakon svega se podgrejala jedna stara priča iz 2013. godine, kada se u Tel Avivu tokom meča sa Zvezdom pojavila šetalica kojom su navijači Makabija isprozivali crveno-bele.

Srpski tim je tada faktički tek kročio u EL, a na tribinama se pojavio natpis "We are Maccabi, who the fuck are you", čime se aludiralo na to da njima Zvezda nije poznata.

Srpski tim ima više pobeda u mečevima sa Makabijem i pored toga što je izraelski sastav slavio u prva tri okršaja, računajući i taj kada se šetalica pojavila na tribinama.



Autor: Jovana Nerić