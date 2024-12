Biće to spektakl! Posle Đokovića, prihvatio i Alkaraz

Bliski istok je očigledno poželeo da najbolji svetski sport približi tamošnjoj populaciji. Dosta često se dešava u poslednje vreme da se najveći događaji održavaju tamo, a sada će po svemu sudeći i teniski turnir u Dohi iz serije 500 okupiti najbolje igrače.

Nedavno su objavili vest da je Novak Đokovićveć potvrdio da će krajem februara igrati na ovom turniru, a sada su stigle vesti da se na isto odlučio i Karlos Alkaraz, koji će igrati u Kataru od 15. do 22. februara.

Međutim, nije ni Alkaraz jedini igrač, pošto će turnir u Dohi okupiti bar sedam igrača iz deset najboljih na svetu!

Tu su i Janik Siner, Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Aleks De Minor i Grigor Dimitrov.

Naravno, ima i prostora da se još neko odluči da zaigra na ovom izuzetno jakom turniru.

Carlos Alcaraz is confirmed to play Doha for the first time. His calendar is exactly the same as Jannik Sinner for now: Australian Open, Rotterdam and Doha. pic.twitter.com/ni1Uo7wEn0