Isplivali detalji iz detinjstva Luke Dončića! Oglasila se komšinica poznatog košarkaša: Spavao je sa mojom unukom, da nije bilo majke i bake...

Nema dileme da je Luka Dončić u svakom ozbiljnom izboru među najboljim košarkašima.

Dončić je velika zvezda u NBA ligi, a put do Dalasa vodio ga je od Ljubljane preko Madrida.

Iako o njemu priča ceo svet, manje se zna o njegovog odrastanju.

Luka Dončić je rođen u Sloveniji, u Ljubljani gde je proveo svoje detinjstvo, a o detaljima iz njegovog života ekipa emisije "Metar moga sela" čula je upravo od njegovih sugrađana i komšija koji mnogo toga znaju.

U blizini zgrade u kojoj je Luka živeo sa mamom i bakom nalazi se i salon koji je u vlasništvu Lukine mame Mirjam Poterbin. Komšinica ove košarkarske zvezde je bila voljna da pokaže gde se isti nalazi, ali i da razmeni još koju reč o dečaku koji je, kako ističe, odrastao upravo kod nje.

- Sa mojim unukom je spavao. Svaki dan je bio tu kod mene, jeli, pili, spavali.

Lukini roditelji su razvedeni, a na pitanje da li mu je teško pao rastanak roditelja, ona odgovara.

- Ne. On je sa ocem ostao dobar, kao i sa mamom - kaže ova komšinica.

Komšinica je nastavila da priča o Luki kakav je bio pa je otkrila i:

- Svakog leta, mi smo imali restoran, on je stalno dolazio kod mene. Sa njim nikada nije bilo problema.

Lukina mama drži salon u komšiluku koji je komšinica pokazala, ali kako kaže mama nije tu stalno.

- Imaju zaposlenu osobu koja o tome brine.

Iako je bio dete razvedenih roditelja, Luka je podjednako bio privržen i ocu i majci. Oni koji su iz prikrajka posmatrali njegovo odrastanje i razvoj, ističu da je najveći vetar u leđa ipak dobio od svoje majke.

- On je stvarno bio uporan, uporan. Trenirao je, trenirao, trenirao. Otac je imao svoje veze, pa ga je… - kaže komšija koji je otkrio detalje iz Lukine porodice i dodaje:

- Ali ga nije finansirao. Finansirale su ga baka i mama, što ima ovaj salon dole.

Na konstataciju da je majka stalno uz Luku, da putuje sa njim komšija kaže:

- Znate, kad su pare u pitanju, uvek dođe do svađa u familiji, tako da... On je malo bio između oca i majke, prvo je bio kod majke, posle, ne znam šta je mislio, s nekim tu se družio pa je malo možda zaboravio na sina, ali mislim da mu je majka mnogo više u životu pomogla nego otac. Otac jeste u smislu košarke, a majka jeste u smislu finansija - kaže ovaj komšija i dodaje:

- Pa mislim da sad tu negde živi isto njegova devojka, ova sad je trudna, ako nisu kupili kuću. Tu je on imao stan. A meni se čini da su oni kupili kuću. Par puta smo se sreli tu na piću, ovako, meni se čini normalna dečko, iako je sad NBA zvezda. Nije ništa promenio, normalno, malo moraš, jer ideš u viši sloj ljudi, sve to utiče na ponašanje, ali eto nikada nije zaboravio i kraj, uvek je dolazio, uvek je rado pričao, dosta puta je bio tu na piću, on i otac.

Kada nije bio u školi i u školskoj sali gde je svakodnevno trenirao, Luka je svoj talenat brusio na velikom košarkaškom terenu koji se nalazi odmah iza njegove zgrade. Upravo ovaj teren, za koji ga vezuju najlepše uspomene, Luka je pre nekoliko godina renovirao.

Na terenu gde je on nekada sanjao velike snove jedan dečak je, baš kao i Luka nekada na istom tom mestu, ubacivao koš za košem.

- Ovo je teren na kojem je Luka Dončić odrastao. Hvala njemu, njegovom uspehu u NBA, zvezda je slovenska, tako da svaka čast. Zahvalni smo njemu i njegovom uspehu u NBA.

Na pitanje kakav je Luka kada dođe u svoj grad ovaj dečko kaže:

- Nije prevelika euforija kao u Americi, ali je svakako velika zvezda i svi ga poštuju. Napravio je veliku stvar i veliki je uzor mladim ljudima.

Luka svoj stari kraj danas retko kada obilazi.

- Kad bi išli u onom smeru, tamo su imali kuću, ali nažalost to su morali da prodaju zbog raznih finansijskih... što sam rekao, od oca - istako je komšija.

Na konstataciju da je dosta rizika trpela njegova karijera komšija kaže:

- Znate kako, da nije imao baku i majku, Bog zna kako bi se završilo. One su platile put u Madrid, pa ovamo, pa stanovanje. Znate kada si mlad, klubovi ne brinu za tebe toliko. Tada, otac, on ga je učio košarku, to je tačno, svaka mu čast. On je sad u košarskom savezu, neki je sekretar reprezentacije, ne znam, ali u finansijskom smislu je najviše mama pomogla.

Luka je ljubitelj nekretnina, kako kažu njegovi sugrađani, a svoj novi dom je nedavno kupio u elitnom naselju u centru Ljubljane. Kada god poseti svoj rodni grad sa suprugom Anamarijom i ćerkom Gabrijelom, Luka uživa u prelepom pogledu koji se pruža sa njegove terase.

Autor: Snežana Milovanov