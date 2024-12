Jokić zatrpao koš Finiksa: Svi u čudu zbog njegovih skokova

Kada Nikola Jokić igra "ono svoje", niko ne može da zaustavi Denver u pohodu kao novoj pobedi! Tako je bilo i ove noći, u kojoj je Srbin pregazio Finiks i doneo trijumf svom timu rezultatom 117:90

Nije Jokić imao tripl-dabl, statistiku na koju smo navikli ove sezone. Nije stigao ni do do dabl-dabl učinka, ali je sasuo čak 32 poena i pokazao Jusufu Nurkiću da je ipak klasa za njega i da Nagetsi nisu pogrešili kada su svojevremeno birali između njih dvojice.

Na kraju, Jokić je pored ta 32 poena zabeležio i sedam asistencija i SAMO dva skoka - uz četiri ubačene trojke iz šest pokušaja i procenat šuta od 72 odsto. Kao i napomenu da poslednju deonicu nije ni igrao.

Koliko Nurkić nije mogao da čuva Jokića govori podatak da je košarkaš iz Bosne i Hercegovine izašao iz igre sredinom treće četvrtine i nije se više vraćao. A za onih 14 minuta koliko je bio, dozvilio je Srbinu da pogađa trojke preko njega.

Upravo je na početku te treće deonice Denver i rešio pitanje pobednika. Posle 55:51 na poluvremenu za Nagetse, uz 19 poena Jokića, vrlo brzo smo videli njegovu trojku za 71:56.

A kada je na semaforu stajalo 100:79 na startu poslednje četvrtine, bio je to signal za Majkla Melouna da "isprazni klupu" i odmori svoje startere. Uključujuči i Jokića koji je samo dan ranije igrao skoro čitavu utakmicu protiv Nju Orleansa i tamo ostvario tripl-dabl.

The Best Offensive Season in NBA History



pic.twitter.com/0KTjRgdQb2