Ronaldov snimak iz Finske ostavio navijače u neverici: Skinuo se na 'debelom' minusu, pa ušao u ledenu vodu! (VIDEO)

Jedan od najbolji fudbalera svih vremena, slavni Portugalac Kristijano Ronaldo, odlučio je da praznike provede sa porodicom u hladnoj Laponiji.

Ronaldo je na društvenim mrežama objavio snimak koji je ostavio ljubitelje fudbala u totalnoj neverici.

Portugalac se skinuo na "debelom" minusu i ušao u bazen u kom je temperatura vode, kako on kaže, -2 stepena.

Pozvao je i nalednika Kristijana Ronalda Juniora da mu se pridruži, ali on nije imao dovoljno hrabrosti da to i učini.

Ronaldo je u ledenoj vodi proveo minut, a onda je lagano izašao i odšetao sa osmehom na licu.

It’s just a little cold 🥶😂



