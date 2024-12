NE DA NA SEBE! Milošević objasnio razloge odlaska iz Partizana: Svakog mogu da pogledam u oči - plata nije razlog ostavke

Bivši trener fudbalskog kluba Partizan Savo Milošević rekao je da je crno-bele napustio kako bi zaštitio svoj autoritet i integritet, kao i da pitanja u vezi sa platom nikada nisu bila razlog ostavke.



"Ja sam i rekao pre neki dan da stave na papir koliko sam ja u ova dva mandata oprostio Partizanu. Koliko sam imao potpisanog ugovora i sa koliko sam otišao, tako da ako bilo ko hoće da pričamo o tome ja svakog mogu da pogledam u oči, ali ne postoji čovek u istoriji Partizana koji je oprostio toliko para Partizanu, to mogu da kažem otvoreno i direktno", rekao je Milošević u intervjuu na televiziji Sport klub.

Milošević je 2. decembra podneo ostavku na mesto trenera Partizana, navodeći kao razlog želju da zaštiti samostalnost u donošenju odluka. Prethodno je sa njim razgovor obavio predstavnik privremenog organa Predrag Mijatović, nezadovoljan što je utakmicu 17. kola Super lige Srbije protiv Jedinstva iz Uba (3:0) igrao Marko Kerkez.

Milošević je istakao da je postojao veliki problem u komunikaciji između njega i nove uprave, pošto on nije bio upoznat sa tim da ne može da računa na Kerkeza.

"Nijednom nisam dobio odgovor, ni od tadašnje uprave sa kojom sam dogovorio moj povratak u Partizan, niti nove, da na nekog igrača ne mogu da računam. Na kraju krajeva mali Kerkez je bio na klupi tri ili četiri puta pre famozne utakmice protiv Jedinstva, tako da je bilo prostora da uprava reaguje mnogo ranije. Ne mislim da je uprava sa ovim htela da mi se meša u posao direktno, ali prosto tajming, vreme i način na koji je to urađeno - ja sam stavljen u poziciju da ja gubim svoj autoritet i integritet", ocenio je on.

Milošević je rekao da tokom svoje trenerske karijere uvek vrednuje ono što igrači pružaju na treningu i na terenu, kao i da je to razlog zbog čega je Kerkezu dao šansu da debituje za klub.

"U sve druge stvari ne ulazim, i ja sam zatekao njega kao što sam zatekao i ostalih 27 igrača. Osim Natha (Bibars) nijednog nisam ja doveo u klub. Da sam ja to uradio (da ga nije pustio u igru), to bi prošlo, ali ja više ne bih mogao da dosta tih momaka pogledam u oči", dodao je on.

Milošević je ocenio da se finansijsko stanje u Partizanu ne može promeniti u kratkom periodu, uz ocenu da je ključna stvar ko će biti novi trener kluba.

"Mislim da nije više alarmantna situacija, Partizan je stabilno drugi u ligi i ako se malo neke stvari saniraju u decembru i januaru, do juna to može biti sasvim solidno, da se dođe do neke pozicije da se bori za ulazak u Evropu. Ulazak u Evropu bi značio dodatnu injekciju, kako takmičarsku za ekipu, tako i finansijsku. To će sve biti dugačak proces", rekao je on.

Autor: Snežana Milovanov