Zamalo zaradio najbizarniju povredu u istoriji sporta: Embid je imao sreće kao nikada do sada

Slabo je Filadelfija započela ovu sezonu, ali kako prolazi vreme i partije i rezultati dolaze. Seventiksersi u tako porazili aktuelne prvake Boston Seltikse u božićnoj večeri 118:114 i upisali osmu pobedu na poslednjih jedanaest duela u NBA ligi.

Imao je meč poprilično zanimljiv tok i opravdao je to što je upravo zakazan za dan kada se u Americi tradicionalno igra košarka.

Išla je Fila od plusa od četrnaeast poena do minusa, pa nazad do dvocifrene razlike, a na kraju je upisana relativno laka pobeda. Sve to je ispratio i Džoel Embid, kao i uvek, kontroverznim gestikulacijama.

Mahao je centar publici na kraju duela, nakon što su ga sami navijači prozivali, a upravo je on uz Tajrisa Meksija bio najefikasniji igrač u svojoj ekipi. Kamerunac je ubacio 27 poena uz devet skokova, dok je plej imao 33 i 12 asistencija.

Embiid waves goodbye to Boston fans as Philly walks away with the Christmas win 🎄 pic.twitter.com/c0AQWDeebj — Bleacher Report (@BleacherReport) 26. децембар 2024.

Keljeb Martin je dodao 23, dok su 32 poena i 15 skokova Džejsona Tejtuma bili premalo za nade aktuelnog prvaka. A mogao je Boston i pre samog početka ovog duela da dobije veliku prednost...

Naime, Embid se prilikom zagrevanja u Masašusetsu umalo povredio i to na zaista bizaran način.

[📺 LIVE] 🏀 #NBAChristmasDay

😬 Petite frayeur pour Embiid qui trébuche sur une corde durant l'échauffement... pic.twitter.com/udcLXuHNKc — NBAextra (@NBAextra) 25. децембар 2024.

Kretao se centar unazad nakon upućenog šuta ka košu, zatim nagazio na nogu momku koji je pored terena pazio da na teren ne uđu neželjeni gosti i nekoliko desetina sekundi ležao.



Autor: Jovana Nerić