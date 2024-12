ZA DRUGI ROĐENDAN UNUKU KUPIO ZGRADU NA MENHETNU! Jedan od najvećih svih vremena zaprepastio planetu (VIDEO)

Jedan od najvećih boksera svih vremena Flojd Mejveder (47) odlučio je da se pošteno "otvori" za rođendan unuka.

Mejveder je karijeru završio sa 50 pobeda iz isto toliko borbi, a procenjuje se da je tokom ove neverovatne karijere zaradio oko 1,1 milijardi evra.

Poznat je odavno kao neko ko voli da pokaže koliko novca ima i da obilno troši na sebe i sebi bliske, ali sada je još jednom uspeo da šokira sve.

Njegovo bogatstvo trenutno se procenjuje na malo manje od 500 miliona dolara, a za poklon unuku za drugi rođendan kupio je zgradu na Menhentnu u poznatoj Šestoj aveniji. Zgrada se sastoji od poslovnih prostora i kancelarija, prodavnice dijamanata, a na njoj se nalazi i veliki panel za oglašavanje.

Floyd Mayweather bought his grandson Kentrell Jr a building in the NYC Diamond District for Christmas. Continuing generational wealth🏫🎁 pic.twitter.com/tTMpGCOCP5