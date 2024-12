NOVAK NIJE MARIJA UZEO ZA TRENERA DA BI SE ZABAVLJAO: Poznati stručnjak govorio o saradnji Srbina i Škota!

Svi jedva čekaju da na delu vide novi tandem na teniskoj sceni

Kada je Novak Đoković odlučio da za svog trenera postavi Endija Marija, nekadašnjeg rivala, ali i prijatelja, brojni svetski mediji jedva čekaju da na delu vide njihovu saradnju.

Žeremi Šardi, bivši teniser, danas veoma uspešan trener koji vodi brigu o Francuzu Igu Umberu, istakao je da je Novak Đoković izabrao Endija Marija sa razlogom. Da bi napredovao, a ne da bi se zabavljao i da bi to bilo interesantno medijima.

Kako kaže Žeremi Šardi jasno je da Srbin i Škot imaju određene ideje na umu i da će one biti vidljive već na početku sezone.

- Endi je tu s razlogom! Nije tu zbog zabave ili medija. Ljudi ponekad misle da će Novak raditi stvari zato što će se penzionisati ili tako nešto, ali na ovom nivou ne radite ništa iz zabave. Želite da budete takmičarski jaki, želite da igrate, želite da pobedite i kada jednom izgubite tu strast prestajete da igrate, ne igrate iz zabave - rekao je Žeremi Šardi i nastavio:

- Pogotovo kada si legenda kao Đoković, a isto je i sa Endijem. Neće on trenirati Novaka samo iz zabave, ne da bi pokušao da mu pomogne.

Bio je Žeremi Šardi detaljniji, kada je govorio o saradnji dvojice uspešnih tenisera.

- Kada si sportista, znaš da ništa nije magično, tako da Novak neće sve promeniti zato što dolazi Endi. Biće nam potrebno šest meseci da vidimo poboljšanje. To je proces, morate verovati u proces, verovati u pravcu kojim idete. Ako su odlučili da rade zajedno, to znači da veruju da zajedno mogu učiniti nešto zaista dobro.

Za mnoge bilo je iznenađenje kada je Novak za trenera izabrao Endija.

- Nisam baš iznenađen jer mislim da je jedini cilj Đokovića da osvoji još jedan grend slem i mislim da je Endi jedan od najboljih u taktici. Smatram da ga je uzeo za trenera, da pokuša da nađe način da pobedi najbolje igrače kao što su Janik Siner i Karlos Alkaraz i da već rade na tome. Vrlo je ozbiljno to između njih dvojice. Novak nije to uradio da bi se zabavljao. Igraće manje turnira jer počinje da stari, fizički će mu biti teže, ali siguran sam da će se pripremiti da bude na vrhuncu na svakom grend slemu i ako bude imao Endija u svom timu, on je 100. posto siguran da će mu pomoći.

Novak je ranije, posebno kada mu je trener bio Goran Ivanišević, često vikao na njega.

- Ne verujem da će se tako nešto desiti. Mislim da oni imaju veliko poštovanje jedan prema drugome, kao i poštovanje na terenu, i van njega - objasnio je Francuz.

Žeremi Šardi još nije zvanično okončao tenisku karijeru, iako od 2022. godine kao trener brine o Igu Umberu. Ovaj 37-ogodišnjak osvojio je jednu ATP titulu u karijeru u singlu i sedam u dublu. Najbolji plasman na ATP listi bilo mu je 25. mesto 2013. godine. Zanimljivo, Francuz je igrao 14 puta protiv Novaka Đokovića i nikada ga nije pobedio. Protiv Endija Marija ima bolji skor, igrali su deset puta, devet puta je slavio Škot, a samo jednom Francuz.

Najbolji teniser svih vremena, vlasnik 24 grend slem titule Novak Đoković vredno trenira u Dohi, u Kataru, kako bi maksimalno spreman dočekao Australijan open, gde ima pobedničke ambicije. Pre toga, Nole će igrati na turniru u Brizbejnu, koji traje od 29. decembra do 5. januara.

Novak Đoković postavljen je za prvog nosioca na turniru u Brizbejnu. Pored njega, na titulu računaju Grigor Dimitrov, Holger Rune, Nik Kirjos, Frensis Tijafo, Sebastijan Korda, Aleksej Popirin... Trofej brani Bugarin Grigor Dimitrov.

Autor: Dubravka Bošković