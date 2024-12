Ivanišević posle Novaka ima novi posao: Trenira lepu Ruskinju koja brani boje druge zemlje i dobro je počelo (VIDEO)

Teniska sezona je i zvanično započeta duelima Junajted kupa, a prvu pobedu na takmičenju upisala je selekcija Kazahstana, koja je sa 2-1 porazila Španiju i tako napravila krupan korak za završnici.

Ključan poen doneo je dubl u sastavu Elena Ribakina - Aleksandar Ševčenko, koji je sa 2-1 (7:6, 6:7, 10:7) porazio Pabla Karenja-Bustu i anonimnu Ivon Kavalj-Remer. To je posebno emotivno doživela Ruskinja koja brani boje Kazahstana, iako je Ševčenko ima "jaču" reakciju.

"Mic Drop Moment" 🔊



Team Kazakstan comes through a nail biter 7-6 6-7 10-7 to win the opening tie at the United Cup 2-1 over Spain 🤯@UnitedCupTennis #UnitedCup pic.twitter.com/z9Zdxo1iKQ