VANJA IZGUBILA BITKU SA OPAKOM BOLEŠĆU: Umrla čuvena odbojkašica, bila je deo reprezentacije na Olimpijskim igrama

Nekadašnja kenijska odbojkašica Janet Vanja preminula je u 40. godini života posle duge i teške borbe sa opakom bolešću. Njoj je dijagnostifikovan rak žuči posle Olimpijskih igra u Parizu gde je kao selektorka vodila reprezentaciju Kenije.

Dugo se borila sa bolešću, ali nije uspela da pobedi u najvažnijoj životnoj utakmici, a njen stariji brat Kevin Kimani se oglasio na društvenim mrežama, i tom prilikom zahvalio svima koji su tokom proteklih par meseci pružali neophodnu medicinsku podršku i pomoć.

Janet Wanja, a gifted and disciplined volleyball star, served the cause of our country’s sports with honour and dedication.



She was focused, hardworking and a team player.



May it be comfort to her family, friends and the wider sports fraternity that we are praying for them at… pic.twitter.com/JsP8sscw2m