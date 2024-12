Đoković je najveći šmeker na svetu: Niko nije mogao da veruje da ga ovde vidi, a on se javio teniskoj legendi

U jeku priprema za početak nove sezone, Novak Đoković je odlučio da poseti egzotičnu destinaciju i na Tajlandu oduševio lokalce. Velika teniska zvezda i verovatno najbolji ikada u svom poslu, još jednom je pokazao koliko je šmeker.

On je posetio Fuket na katolički Božić i družio se sa okupljenim ljudima, a prema informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, uz nekoliko fotografija, usvojio je i bebu ajkule i pustio je nazad u svoje prirodno okruženje.

According to an NGO, @DjokerNole 👨‍👩‍👧‍👦 sponsored and adopted some baby 🦈 then released them back into their natural habitat 🌊 🇹🇭



"champions on the court can also be champions for the planet.



TY, Novak & family, 4your dedication 2marine conservation & 4helping us protect our 🌊 " pic.twitter.com/zeGexTbBfu