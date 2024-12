'DOPISIVALI SMO SE... BIĆE ZABAVNO!' Novak povukao potez koji je sve zaprepastio, pa ovim rečima najavio spektakl u Australiji!

Novak Đoković stigao je u Brizbejn i na predstojećem turniru će se takmičiti u dve kategorije - singlu i dublu. Prvi rival Novaku u singlu biće Rinki Hidžikata, a u dublu će, u paru sa Nikom Kirjosom, Đoković igrati protiv tandema Andreas Mies (Nemačka) i Aleksander Erler (Austrija).

Ako Đoković i Kirjos pobede Miesa i Erlera u drugom kolu odmeriće snage protiv prvih favorita Nikole Mektića (Hrvatska) i Majkla Venusa (Novi Zeland).

Đoković nije krio zadovoljstvo što je stigao u Australiju, a dodakao se i poteza koji je sve zaprepastio i iznenadio - odluke da se takmiči u dublu i to sa Nikom Kirjosom.

- Lepo je biti u Brizbejnu, nisam igrao ovde još od ATP kupa 2020.l godine, uzbuđen sam i jedva čekam da se takmičim - rekao je Đoković po sletanju, pa se dotakao i Nika Kirjosa sa kojim će se takmičiti u dubl kategoriji:

- Da, biće zabavno. Nikada pre nismo igrali zajedno. Videćemo, dopisivali smo se. Pričali smo o tome na Vimbldonu, da igramo zajedno kada se vrati. Prva šansa za to je već u prvoj nedelji nove sezone, trebalo bi da bude zabavno.

Look who's back in Australia 😎



Singles and doubles duty @BrisbaneTennis to kick off 2025 for @DjokerNole 👋#BrisbaneTennis pic.twitter.com/mctAIS2Oom