SUDIJA KRVAV, OSAM SPORTISTA ISKLJUČENO! Amerika bruji o nezapamćenom haosu nasred utakmice! POGLEDAJTE!

Nezapamćene scene viđene su na utakmici "MIlitari boul" koja se tradicionalno igra krajem godine.



Meč koledž ekipa, odnosno Univerzitera Severna Karolina i Univerziteta Istočna Karolina, završen je pobedom Istočne Karoline (26:21), a oboležio je veliki incident u završnici.

U poslednjem minutu je došlo do ozbiljnog fizičkog sukoba između igrača dva tima.



Umešali su se i igrači sa klupe, kao i treneri dva tima, a najgore je pošao sudija koji je dobio udarac kacigom zbog čega je njegovo lice krvarilo.

East Carolina and NC State getting into it near the end of the Military Bowl 😳👊pic.twitter.com/NxFwTgtu1K