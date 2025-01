NAVIJAČI ŽESTOKO UDARILI NA MBAPEA: Nije ovo tvoja igračka

Navijači francuskog Kaena žestoko su udarili na Kilijana Mbapea tokom utakmice Lige 2 protiv Klermona.

Mbape je minulog leta postao većinski vlasnik Kaena pošto je kupio 80 odsto deonica za 15 miliona evra.

Navijači su u početku bili oduševljeni, ali se vremenom oduševljenje pretvorilo u bes.

Pristalice ovog kluba su na utakmici protiv Klermona okačile transparent na kome je pisalo: "Mbape - Kaen nije tvoja igračka".

