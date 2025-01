JOKIĆ SE UHVATIO ZA GLAVU POSLE JEDNE VESTI! Amerikanci ostali u šoku zbog reakcije srpskog košarkaša! Nije mu bilo prijatno, sve je iznenadio! (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa posle produžetka savladali su San Antonio Sparse rezultatom 122:111, a apsolutni junak pobede bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Jedan skok nedostajao je čudesnom Somborcu da utakmicu završi sa tripl-dabl učinkom, imao je čak 46 poena, 10 asistencija i devet skokova!

Zanimljiva scena desila se i na konferenciji za medije po završetku ovog meča kada su novinari otkrili Jokiću da je lider po broju glasova za "Ol-star" meč, te ga upitali kako se on oseća zbog toga.

Srbin se uhvatio za glavu, bilo mu je neprijatno, pa je ipak uspeo kratko da prokomentariše:

- Najviše glasova? Lepo. Definitivno je iznenađenje. Hvala svima koji glasaju za mene, ne znam kako da reagujem. To je moja reakcija. Hvala - rekao je vidno nervozan.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokic on leading the Western Conference in All-Star voting: “Nice.”



“Definitely it’s surprising.”



“Thank you everyone that is voting for me.” pic.twitter.com/vUga4ytENQ