'MORAM DA PRIZNAM... PLAŠIM SE DA LI ĆE ME ODVESTI! IMAM TAJ OSEĆAJ!' Novak Đoković otvorio dušu i otkrio svoju najveću traumu: Biću potpuno iskren...

Novak Đoković stigao je u Australiju gde će pokušati da dođe do svoje 100. titule u karijeri, te da još jednom osvoji svoj omiljeni grend slem turnir.

Pred start Australijan opena Đoković je dao intervju za tamošnji "Herald San" u kom je otvorio dušu i pričao o mnogim zanimljivim temama. Neizostavna je bila i proterivanje iz Australije koje se desilo 2022. godine.

- Moraću da budem potpuno iskren. Poslednjih nekoliko puta kada sam sleteo u Australiju i kada sam prošao kroz pasošku kontrolu, osetio sam traumu od pre tri godine. Neki tragovi i sada ostanu kada prolazim kroz pasošku kontrolu, jer samo proveravam da li dolazi neko iz imigracione zone - rekao je Novak, pa u dahu nastavio:

- Posmatram i osobu koja mi proverava pasoš, da li će da me odvede, da li će da me zadrže ili će me pustiti? Moram da priznam da imam taj osećaj.

I pored svega kroz šta je prošao, Novak ne oseća ljutnju.

- Nema ljutnje, da budem iskren. Nisam zamerio, već sam se odmah vratio sledeće godine... I osvojio turnir. Moji roditelji i čitav tim bili su tamo i bila je to zapravo jedna od najemotivnijih pobeda koju sam ikad ostvario, nakon svega što sam proživeo godinu ranije - dodao je on.

