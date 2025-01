'NIKAD NE ODUSTAJTE' Moćna poruka Janisa Sferopulosa nakon potpisivanja novog ugovora: Oglasio se na Božić, evo šta je poručio (VIDEO)

Košarkaški klub Crvena zvezda odlučio je da produži saradnju sa Janisom Sferopulosom, njihovim trenerom. Umesto još šest meseci, Sferopulos će ostati u ovoj ekipi do 2027. godine, što je oduševilo i navijače, dok se i sam trener javio.

Sferopulosu je aktuelni ugovor isticao na kraju ove sezone, ali je klub sa Malog Kalemegdana odlučio da mu produži i da ga osigura na još bar dve sezone u ovoj ekipi, što je Grk i prihvatio.

Odmah su se javili Ajzea Kenan, Majk Daum i Kodi Miler Mekintajer, dok se sad javio i Sferopulos.

- Nikada previsoko, nikad previše nisko. Nikad ne odustajte i nikad ne prestajte da sanjate. Mir Božji, Hristos se rodi - poručio je Janis Sfreopulos.



Never too high, never too low!

Never give up and never stop dreaming!



Mir boziji hristos se rodi!#kkcz 🔴⚪️#WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica ❤️🤍 pic.twitter.com/S85y8MbDO6