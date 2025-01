USIJALE SE MREŽE, ŽESTOK SUKOB NBA LEGENDI! Pričao gluposti o Jokiću, pa zaratio sa Šekom: Uvek si bio ljubomoran - odrasti!

Rasplamsao se sukob između proslavljenih NBA asova Dvajta Hauarda i Šekila O'Nila.

Ogromna netrpeljivost koja traje godinama sada je dostigla vrhunac. Hauard je gostujući u jednom podkastu izjavio da ga Šek iz senke sabotira.

Nakon njegovih prozivki usledio je odgovor legende Lejkersa na društvenim mrežama:

"Smešno je to što misliš da mi je stalo do tebe, ali neću ti više pominjati ime osetljivi čoveče. Šaljivdžijo koji ne zna da primi šalu. Nikada ti više neću pomenuti ime. Uživaj, upravo si obrisan", napisao je O‘Nil na platformi "X".

Naravno, tu nije bio kraj. Hauard mu je ekspresno odgvorio.

"Znam da ti je stalo. Nesiguran si, mrziš i pričaš s*anja 20 godina. Previše si velik da bi bio tako nesiguran. Nadam se da mi ime više nećeš pominjati. Sad si se kao šalio sve ovo vreme, imaš 52 godine i tvituješ o meni. Uvek si bio ljubomoran. Ljubomoran na Kobija, Penija, Dvejda. Ljubomoran si i na Čarlsa. I dalje imam onu poruku od pet paragrafa koju si mi poslao pre nekoliko godina, kada si mi napisao da nisam dovoljno velik da bi me mrzeo. Godina je 2025. odrasti i nastavi sa životom", napisao je Hauard.

