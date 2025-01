JEDAN JE BOGI KAPITEN! Nikola Đurišić otkrio nepoznate detalje o Bogdanu Bogdanoviću! Evo kako mu je pomogao u Americi u najtežim momentima!

Bogdan Bogdanović - kapiten košarkaške reprezentacije Srbije i pre svega veliki čovek!

Uvek odmeren u izjavama, pun poštovanja za sve, pravi saigrač, drug, sportista i po rečima njegovih mlađih kolega - stariji brat!

Nikola Đurišić je jedan od najtalentovanijih košarkaša u Srbiji, a sudbina je htela da ga na NBA draftu izaberu Atlana Houksi i da postane saigrač sa svojim starijim kolegom.

Imao je Nikloa težak period, povredio se u predsezoni, polako se vraća na teren, a u razgovoruu za Mozzart sport otkrio je koliko mu je Bogi pomogao u Americi.

- Već nedelju dana posle operacije sam bio u sali sa čizmom i šutirao sa stolice. Bogdan Bogdanović mi je možda i najviše pomogao, on mi je kao stariji brat - rekao je Đurišić.

Otkrio je i kako se posle svega oseća:

Povreda je iza mene, nemam više problema sa stopalom, ništa ne boli. Plan je da do kraja sezone nastupam u Dži ligi. Odigrao sam nekoliko utakmica do sada, ali i dalje prolazim kroz proces privikavanja jer je ovo totalno drugačija košarka od one koju sam navikao da igram u Evropi. Prosto, drugačiji je stil, igrači su brži i veće su atlete...Kada sam tek odigrao prve dve-tri utakmice, imao sam osećaj kao da prvi put igram košarku s obzirom da je prošlo toliko vremena. Pre svega sam zadovoljan što sam se vratio na teren.

U teškim momentima organizacija je stala iza njega, a pre svega njegovi sunarodnici.

- Svi su mi pomogli, Atlanta je stvarno fantastična organizacija, bili su uz mene za sve što mi je trebalo. Pričali su sa mnom non-stop, proveravali kako sam, šta radim. Ponašaju se zaista kao jedna porodica. U početku mi je bilo teško, nisam znao gde treba da idem, kako šta funkcioniše, ali u tom periodu su mi mnogo pomogli pre svega Igor Kokoškov i Bogdan Bogdanović koji mi je možda i najviše pomogao. Mogu slobodno da kažem da mi je on kao stariji brat. Uvek priča sa mnom, govori mi kako šta treba da radim. Olakšao mi je život ovde i prilagođavanje na Ameriku - zaključio je Nikola Đurišić.

Autor: Dubravka Bošković