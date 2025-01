PRVO OGLAŠAVANJE JANISA SFEROPULOSA POSLE NOVOG UGOVORA SA ZVEZDOM: Grk još jednom oduševio sve u Srbiji!

Trener košarkaškog kluba Crvena zvezdaJanis Sferopulos potpisao je na Badnji dan novi ugovor sa crveno-belima.

Ovo je izazvalo veliko oduševljenje među navijačima tima sa Malog Kalemegdana, a prepoznali su da Janis i Zvezda zajedno grade nešto specijalno.

Sferopulos se prvi put posle potpisa novog ugovora oglasio, a čestitao je Božić svima u Srbiji.

- Nikada previsoko, nikad previše nisko. Nikad ne odustajte i nikad ne prestajte da sanjate. Mir Božji, Hristos se rodi - napisao je Janis.

Never too high, never too low!

Never give up and never stop dreaming!



Mir boziji hristos se rodi!#kkcz 🔴⚪️#WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica ❤️🤍 pic.twitter.com/S85y8MbDO6