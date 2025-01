ISPUNIO MU SE SAN DOLASKOM U HUMSKU: Partizan zove jednom u životu - odbio sam sve zbog crno-belih! (FOTO)

Partizanov dres sa brojem 11 u naredne četiri i po godine nosiće Milan Vukotić, koji je od srede i zvanično član crno-belih.

Crnogorski fudbaler je u proteklom periodu skrenuo pažnju na sebe igrama za podgoričku Budućnost i veruje da će sa takvim partijama nastaviti i u dresu kluba za koji navija.

"Od malih nogu sam navijač Partizana i drago mi je što sam uspeo da dođem u klub koji volim. Imao sam i drugih ponuda u ovom prelaznom roku, ali kada sam dobio poziv Predraga Mijatovića, sve drugo je bilo nevažno. Partizan vas zove jednom u životu i taj poziv ne može da dobije svako, tako da za mene nije bilo dileme. Stigao sam s ogromnom željom da pokažem koliko mogu i da pomognem klubu da ostvaruje što bolje rezultate", poručio je Vukotić.

Donedavni prvotimac Budućnosti i zvanično najbolji fudbaler elitnog crnogorskog šampionata svestan je da igranje u Partizanu samo po sebi donosi veliki pritisak, a kada se prezivate kao Momčilo Vukotić, onda je to dodatno opterećenje. Ipak, Milan ističe da se ne plaši izazova.

Momčilo Vukotić je jedna od najvećih legendi Partizana i on je u ovom klubu ostvario mnoge velike stvari, pa ću pokušati da krenem njegovim stopama. Volim da igram pod pritiskom, to me gura napred, jer volim da budem pobednik, a Partizan je klub u kojem se pobede podrazumevaju. Od mene se očekuju asistencije i golovi i potrudiću se da ih bude što više.

Vukotić je zadužio dres sa brojem 11, koji, po njegovim rečima, za njega nema nikakvo specijalno značenje.

"To je bio slobodan broj i odlučio sam se za njega. Nema tu nikakve simbolike, jer je za mene dovoljno to što ću igrati u toliko velikom klubu kakav je Partizan. Daću sve od sebe da opravdam očekivanja i da sa novim saigračima ostvarim dobre rezultate", rekao je Vukotić, a zatim dodao:

"Koristim ovu priliku da svim navijačima Partizana, koji su najbolji, ne samo u Srbiji, već i u Evropi, poželim srećnu Novu godinu i Božić, i da nam svima ova nastupajuća godina bude uspešna."

FK Partizan FK Partizan FK Partizan FK Partizan FK Partizan Previous Next

Autor: Jovana Nerić