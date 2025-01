Sferopulos se oglasio posle produženja ugovora: Hvala Drčeliću i Čoviću, svi ciljevi su i dalje na stolu (VIDEO)

Trener košarkaša Crvene zvezde, Janis Sferopulos, obratio se navijačima preko zvaničnog naloga kluba, gde je govorio o produženju ugovora i brojnim drugim stvarima.

Pre svega je objasnio koliko je za njega lako bilo da se dogovori sa predsednikom Drčelićem oko novog ugovora.

- Hvala pre svega Željku Drčeliću, predsedniku, kao i prethodnom predsedniku Čoviću. Celoj familiji Zvezde za novi ugovor. Pričao sam sa Drčelićem, bilo je lako dogovoriti nastavak saradnje. Ima velike namere za klub, kao i ja. Bilo je lako, našli smo brzo način, jer su obe strane htele nastavak. Mislim da je dobro za stabilnost kluba. Imamo stabilnost u menadžmentu i na terenu. Možemo nastaviti jako da se borimo za naše ciljeve. Sve je na stolu i borimo se za sve ciljeve - rekao je Sferopulos.

Otkrio je navijačima šta su ciljevi kluba, kao i šta je program Zvezde.

- Klub hoće stabilnost, kontinuitet i to je logično. Sve mora da ima te odlike i mora imati program sa dobrim metodama za rad i gradnju svake godine. Da se svake godine napreduje, te da se dođe do vrhunskog nivoa evropske košarke. To je program kluba - dodaje.

Na kraju je poslao navijačima poruku...

- Mogu da razumem da su navijači srećni gde smo sada, ali za nas je važno da igramo meč po meč. Tako smo radili do sada, a tako ćemo i nastaviti. Imamo kratko pamćenje, razmišljamo o sledećoj utakmici. Naravno, učimo iz prošlosti, ali mislimo samo o jednoj utakmici koja sledi. Imamo težak raspored, svaka je utakmica u Evroligi teška, ali igraćemo pred svojim navijačima i očekujemo glasnu atmosferu, da budu naš šesti igrač. Ali želimo da to rade glasom, da ostanu civilizovani, ništa više - zaključio je grčki trener.



