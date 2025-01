HOROR! Fudbaler Totenhema pao kao pokošen: Zbog onoga što se desolo navijači neće moći da spavaju (VIDEO)

Fudbaleri Totenhema i Liverpula igraju meč polufinala Liga kupa Engleske, a u toku prvog poluvremena dogodio se prekid zbog stravične povrede Rodriga Bentankura.

Naime, Urugvajac je u šestom minutu pao u šesnaestercu Liverpula, pri čemu je ostao bez svesti. On je iznet sa terena sa imobilisanim vratom, a kako prenose engleski mediji, pored povrede vrata, radi se o blažem potresu mozga.

This is horrible for gods sake, he can’t catch a break, prayers with you Bentancur pic.twitter.com/Nc7P7BcK1q

Na snimku se jasno vidi da je Bentankur nezgodno trznuo glavom, nakon čega je ostao bez svesti.

Bentancur looks like he’s dazed before the corner gets taken.. looks like he’s falling already as he goes towards the ball. Hopefully he’s alright 🤞🏼 pic.twitter.com/RyqcVCBikt