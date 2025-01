ŠMEKERICA! Pogledajte u kakvom se izdanju Đoković pojavio u Australiji - skroz u belom, a OVO JE POVOD

Za tri dana nas očekuje početak Australijan opena, na kom ove godine Novak Đoković napada svoju jedanaestu titulu u Melburnu, odnosno stotu u karijeri. Početkom nedelje najbolji ikada je stigao u grad nakon eliminacije u Brizbejnu i posvetio se pripremi turnira.

U četvrtak je saznao da će u prvom kolu igrati protiv Nišeša Basavaredija iz SAD, a nekoliko dana pre premijere opet je pokazao koliko srce ima.



Humanitarni događaj "A Night With Novak" održava se ovog jutra, a Nole se pre početka pojavio obučen skroz u belo.

