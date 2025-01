KAKAV ŠOK! JOKIĆEV KLUB ISTUPIO IZ LIGE 'Momentalno napuštamo takmičenje i sve utakmice gubimo 20:0'

Košarkaški klub Džoker iz Sombora odlučio je da usred sezone napusti ABA 2 ligu!

Srpski klub je ovu šokantnu odluku doneo nakon što je obezbedio plasman u Top 8 fazu takmičenja, kao prvoplasirani u svojoj grupi. Tim iz Sombora bio je ispred ekipa Podgorice, Širokog Brijega i Pelistera.

„Zahvaljujemo se klubovima ABA lige i ABA lige 2 na profesionalnoj, fer i korektnoj saradnji, zbog vanrednih okolnosti koje sprečavaju klub KK Džoker da se takmiči do kraja sezone. Džoker je obavestio Upravu ABA lige zvaničnim pismom, poslatim 9. januara. Klub je saopštio da je pimoran da odustane od daljeg učešća u ABA 2 ligi u sezoni 2024/25", navodi se u saopštenju lige.

Podgorica Bemax replaces Joker in the Top 8 of the NLB #ABALiga2 season.



