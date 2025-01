Đoković otkrio da je imao četiri kandidata za trenera: Onda pomenuo jedno ime, pa se nasmejao

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je na Australijan Openu kako su tekli pregovori sa Endijem Marijem oko preuzimanja trenerske pozicije.

- Završio sam ranije prošlu sezonu, hteo sam da se oporavim mentalno, fizički i emotivno za narednu. S obzirom na to da sam imao više vremena nego u proteklim godinama da razmislim o svojoj igru, o budućem periodu, timu itd, onda sam otvorio to poglavlje i sa svojim najbližim ljudima ušao u proces razmišljanja o novom treneru - kazao je Novak, a onda nastavio:

Otkad sam završio saradnju sa Zikijem, koja je takođe bila kratka, nisam imao stalnog trenera. Putovao je Boris Bošnjaković, moj analitičar, on je bio privremeno rešenje i pomagao kao asistent trenera. Pošto sam bio usred sezone, nisam osećao da mi je bilo potrebno da tada tražim nekoga. Nisam želeo da žurim s tom odlukom, već da dobro razmislim. Kada je to sazrelo u meni, shvatio sam da želim nekoga ko je – legenda našeg sporta, da kratko opišem. Nekoga ko zna kako je biti u mojoj koži i šta znači osvojiti grend slem, ali i da je u toku sa svime što se dešava u tenisu - naveo je Đoković.

Onda je se čuo sa Marijem.

- Endi se pojavio kao ime na toj našoj kratkoj listi, uz još nekoliko bivših šampiona. Osetio sam da želim s Endijem prvo da se čujem, da vidim razmišlja li uopšte on o tome. Poslao sam mu poruku i pitao ga da zakažemo telefonski razgovor. Javio se i rekao sam mu šta mi je potrebno, šta osećam, šta želim i zašto baš njega vidim kao čoveka koji može da mi pomogne. On stvarno ima jedinstvenu perspektivu kao neko ko je igrao protiv mene od 12. godine, zna mi i vrline i mane, ali i igru svih mojih rivala. To ga je izdvajalo u odnosu na druge kandidate, iako nema trenerskog iskustva. Impresivna je njegova inteligencija, i sportska i ljudska – verovao sam da ćemo se brzo razumeti i sporazumeti, to se sada i dešava. To ne znači da ćemo mi odmah da osvojimo Australijan open i da će sve da bude bez greške, za neke stvari je potrebno vreme. Naravno da cilj jeste titula ovde, ali svesni smo da je tek početak – upoznajemo se na neki drugačiji način. Izuzetno je temeljit, priča sa ostalim članovima tima, da me razume kao osobu, da ustanovi kako me oni vide itd. Veoma mu je stalo da ovo uspe, kao i meni - izjavio je Đoković.

Za kraj, otkrio je koliko je kandidata bilo na listi.

- Četvorica. Prvi Stefan Đoković... - nasmejao se Novak, a zatim uozbiljio:

- Ne mogu da odajem imena, ne bi bilo fer ni prema Endiju, on je bio prioritet u odnosu na sve - zaključio je Đoković.

