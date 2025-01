'SKORO PA SAM UMRO U PRVOM POLUVREMENU' Jokić prošao kroz teške dane: Nisam ni znao tačno šta je, samo sam pio...

Jokić je propustio dve utakmice zbog bolesti, a onda je zaigrao protiv Bruklina i to na najbolji mogući način.

Upisao je srpski košarkaš novi tripl-dabl i ušao u istoriju zajedno sa Raselom Vestbrukom. Bio je najbolji pojedinac ekipe iz Kolorada, a nakon utakmice je otkrio da mu nije bilo lako ni na samom meču.

Najteži trenuci su sada iza njega i to je ono što je bitno.

- Osećam se dobro, mnogo bolje nego u poslednjih nekoliko dana. Svaki dan je malo bolje, mada ide polako. Uz pomoć stručnog štaba, dobio sam mnogo tretmana. Dali su mi paket sa tečnostima, antibiotike i još neke stvari. Nisam ni znao tačno šta je, samo sam pio. Bilo je to uglavnom za sve, od glave, nosa, grudi i malo u grlu. Telo mi je bilo stvarno loše, tako da je situacija bila jako teška.- rekao je Jokić.

“First half I almost died.” 😂



Nikola Jokic on coming back from his illness to play tonight. pic.twitter.com/cQ2Qvo8Olr