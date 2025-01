Novak Đoković progovorio o odnosu sa predstavnicima sedne sile - jednu stvar nikako ne može da razume

Novak Đoković je, u svojoj višedecenijskoj karijeri, uočio neke promene na dugom putu, te je baš u Melburnu dao primer Australijan Opena.

Moj odnos prema takmičarskom tenisu je i dalje u zadovoljavajućoj meri isto, imam želju da se takmičim. Kada se to bude promenilo, više se neću takmičiti – u tom smislu je crno ili belo. Što se tiče evolucije grend slemova, pre koji dan sam posetio Kujong zbog jedne sponzorske aktivnosti. Tu se održavao Australijan open do 1988. godine. To nije toliko davno, ovde se prebacilo 1989. Sada smo u 2025 – Kujong je prelep klub, ali je mali... Sve je bilo drugačije, ovaj sada kompleks je grad za sebe. I svaki grend slem ima neverovatnu infrastrukturu, grend slemovi su među najprepoznatljivijim sportskim događajima u svetu, ne samo teniskim. Imam sreće što sam deo svega toga, i slemovi su najviše doprineli i da moje ime postane zvučno u svetu. Dvadeset godina od debija u Melburnu, i dalje se borim za trofej.

Odnos sa srpskim medijima koji su prisutni u Melburnu su dobri i po njegovim rečima, uvek se raduje kada ih vidi. Ali...

- Vas poštujem, imamo dobar odnos i uvek se radujem kada ima predstavnika medija iz naše zemlje. Sa svetskim medijima – nije isto za sve. Sa nekima se osećam prijatnije, sa nekima ne. Određeni mediji dolaze sa agendom, tu se drži distanca i žele da postignu to što žele da postignu. Razvio sam ’thick skin’, što kažu Englezi, neku vrstu oklopa, mada ne mogu da kažem da me ne pogađaju određeni tekstovi koje se pišu godinama i koje nisu istinite. Ipak, to je sastavni deo slave i ovoga što radim – ne žalim se, samo kažem da jeste tako - kazao je on i nastavio:

- Hvala bogu, ima više mnogo pozitivnih stvari. Na kraju krajeva, svodi se na to kako ti to podnosiš i primiš. Ja se trudim da imam profesionalan odnos, ali pre svega ljudski. Ipak, u današnjem svetu se sistem vrednosti malo poremetio, i mediji se – čast izuzecima – vode tom metodologijom ’klikbejta’. Samo da si prvi, da ima više klikova itd. Tako je nažalost. Drago mi je kada postoji objektivno novinarstvo, kada se ozbiljne teme sagledaju, razgovara se s ljudima i napravi se priča, a ne da se odmah skače pred rudu – moj osećaj jeste da se u poslednjih 10-20 godina to promenilo nagore - naveo je Đoković.

